В Донецке на митинге милиция сама просила людей стать на колени

Об этом заявили соорганизаторы митинга "За единую Украину", передает ТСН.

Его участники возмущены тем, что милиционеры лишь наблюдали, как толпа разъяренных людей забивала своих оппонентов.

С первыми нотами гимна Украины под сине-желтыми знаменами через кордон милиции со стороны пророссийского митинга полетели яйца, петарды и дымовые шашки.

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По словам участников митинга, агрессия пророссийских активистов происходила на глазах у милиции, которая не реагировала на события.

Когда митинг расходился, пророссийские активисты окружили оппонентов. Милиционеры пустили нескольких участников антивоенного митинга в свой автобус. Но агрессивные мужчины с пророссийской акции разбили окна и начали бросать туда взрывпакеты и запускать газ.

Как рассказывают участники митинга, сама милиция просила мирных демонстрантов стать на колени, чтобы таким образом успокоить агрессивно настроенных пророссийских активистов.

Кроме того, под наблюдением милиции посреди площади зарезали пресс-секретаря донецкой "Свободы", еще 29 участников митинга за единство Украины ранили.

В то же время, новый руководитель милицейского главного комитета заявил, что три сотни правоохранителей было мало, чтобы сдержать две с половиной тысячи пророссийских митингующих.

Также стало известно, что во время нападения пророссийских активистов на антивоенный митинг милиция поймала четырех нападающих. Граждан России среди задержанных не было. Все были местные.

Напомним, накануне в Донецке пророссийские активисты пробивали головы и резали участников мирного митинга. В результате событий, по официальным данным, погиб один человек, 28 человек пострадали.