Около 70% украинских провайдеров отключили российские телеканалы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Лариса Мудрак.

“По состоянию на сегодня есть уже 347 провайдеров, которые отключили российские каналы, ввиду призывов и решений СНБО. К этому процессу приобщаются все регионы за исключением Луганской области, города Севастополь и Крыма. В Винницкой области отключили российские каналы 15 провайдеров, 5 - в Волынской, 16 - в Днепропетровской, 1 - в Донецкой, 21 - в Житомирской, Закарпатской - 59, Запорожской - 10, Ивано-Франковской - 15, Киевской - 24, Кировоградской - 16, Львовской - 24, Николаевской - 12, Одесской - 3, Полтавской - 13, Ривненской - 13, Сумской - 10, Тернопольской - 5, Харьковской - 17, Херсонской - 8, Хмельницкой - 9, Черкасской - 14, Черновицкой - 9, Черниговской - 9, в Киеве - 19”, - проинформировала Мудрак.

Также она прибавила, что перевела российские телеканалы в более дорогой пакет услуг компания “Воля-кабель”.

При этом Мудрак отметила, что точные цифры по поводу того, какая доля провайдеров в абсолютном измерении по количеству абонентов отключила российские каналы или перевела их в более дорогой пакет услуг, будет известно в понедельник, 17 марта. Однако, по приблизительным подсчетам, эта цифра составляет около 65-70%. При этом основная доля из этой цифры приходится на компанию “Воля-кабель”.

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Председатель Нацсовета Владимир Манжосов уточнил, что этот оператор предоставляет услуги приблизительно 40-50% абонентам кабельного телевидения по всей Украине.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдвинул требование к провайдерам программной услуги до 19:00 в этот день прекратить ретрансляцию в своих сетях передач российских телеканалов «Весты», «Россия 24», ОРТ (Первый канал. Всемирная сеть), «РТР-планета», «НТВ-мир».

Как отмечалось в сообщении, «такая ситуация в информационном поле Украины вызвана необходимостью гарантирования информационной безопасности в соответствии с решением СНБО Украины от 1 марта 2014 года «О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины» и обращением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 марта 2014 года № 242/2-5-1 в Национальный совет».

12 марта Нацсовет по телерадиовещанию, реагируя на обращение СНБО Украины, обсудил с представителями наибольших операторов кабельных сетей и провайдеров решения о временном отключении российских телеканалов на территории страны. При этом все присутствующие провайдеры выразили готовность выполнить любое решение Нацсовета.

Ожидалось, что окончательное решение относительно отключения вещания российских телеканалов на территории Украины будет принято 13 марта, однако на вчерашнее заседание собрались пять из восьми членов Совета. Сегодня, 14 марта, на заседание Нацсовета прибыли 4 члена Совета.