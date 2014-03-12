"Воля" прекратила вещание трех российских телеканалов

Как сообщает пресс-служба, компания выполняет требование Нацтелерадио.

"Руководство компании приняло решение приостановить ретрансляцию российских телеканалов ОРТ (Первый канал всемирная сеть), "РТР Планета", "НТВ-Мир" во всех своих пакетах. Завтра мы уведомим об этом решении наших партнеров – представителей этих ТВ-каналов", - говорится в сообщении.

С момента официальной публикации решения Нацсовета провайдер начнет уведомлять абонентов каждого из городов присутствия о конкретных датах мероприятий по приостановке ретрансляции российских телеканалов.

Напомним, Нацсовет обнародовал требования к украинским провайдерам программных услуг, согласно которым ретрансляция российских информационных каналов в кабельных сетях должна прекратиться до 19.00 11 марта.