Уголовные производства в отношении Власенко закрыты из-за отсутствия состава преступления - ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В частности, речь идет об уголовных производствах по фактам неисполнения судебного решения по ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины, незаконного лишения свободы Наталии Окунской и по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины из-за отсутствия состава преступления (незаконное лишение свободы или похищение человека).

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Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Власенко, в частности, выдвинули обвинение в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 125 (умышленно легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины, относительно экс-жены Наталии Окунской.

15 января стало известно, что Генпрокуратура обвиняет Власенко еще в одном преступлении против Окунской. Действия Власенко квалифицировали по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Сам Власенко заявляет, что никогда не применял силы против Окунской. Он назвал обвинение абсурдным.

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17 января Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство в отношении Власенко по обвинению в избиении Окунской, поскольку истек срок давности для привлечения его к ответственности.