Замгенсека НАТО встретится с лидером крымских татар Джемилевым

Об этом сообщает РИА «Новости».

"Замгенсека НАТО Александр Вершбоу встретится с лидером крымских татар, депутатом парламента (Украины) Мустафой Джемилевым в пятницу, 14 марта", - говорится в коммюнике.

Напомним, 12 марта Джемилев провел получасовой телефонный разговор с Путиным в Москве. Разговор прошел при содействии экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Была достигнута договоренность продолжить переговоры в случае необходимости.