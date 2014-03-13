Замгенсека НАТО встретится с лидером крымских татар Джемилевым
20:35, 13 марта 2014Политика
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Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу примет в пятницу в штаб-квартире альянса в Брюсселе экс-главу крымскотатарского Меджлиса Мустафу Джемилева, указывается в пресс-релизе НАТО.
Джемилев встретится с замглавы НАТО / Reuters
Об этом сообщает РИА «Новости».
"Замгенсека НАТО Александр Вершбоу встретится с лидером крымских татар, депутатом парламента (Украины) Мустафой Джемилевым в пятницу, 14 марта", - говорится в коммюнике.
Напомним, 12 марта Джемилев провел получасовой телефонный разговор с Путиным в Москве. Разговор прошел при содействии экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Была достигнута договоренность продолжить переговоры в случае необходимости.
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