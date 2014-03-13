ГПУ расследует измену экс-командующего ВМС Березовского

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

По его словам, также проводится проверка в отношении командира крымской воинской части А2904, который якобы перешел на сторону военнослужащих России и призывал также поступать своих подчиненных.

Читайте такжеГПУ поручила задержать Клюева и Аксенова

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратурой сообщено о подозрении Березовскому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Досудебным расследованием установлено, что Березовский в условиях противостояния во время вторжения иностранных войск на территорию Украины и посягательств на территориальную целостность государства, вопреки Конституции, законам Украины и воинским уставам присягнул самопровозглашенной власти Крыма и склонял военнослужащих ВСУ к переходу на сторону вооруженных сил иностранного государства, чем совершил государственную измену.