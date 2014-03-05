Экс-командующему ВМС Украины Березовскому грозит 15 лет тюрьмы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, экс-командующему ВМС Вооруженных Сил Украины Денису Березовскому. Санкция вышеуказанной статьи УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет», - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что Березовский в условиях противостояния во время вторжения иностранных войск на территорию Украины и посягательств ими на территориальную целостность государства, вопреки Конституции, Законам Украины и военным уставам присягнул самопровозглашенной власти АР Крым и склонял военнослужащих ВСУ к переходу на сторону вооруженных сил иностранного государства, чем совершил государственную измену, отметили в Генпрокуратуре.

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Судом дано разрешение на задержание подозреваемого экс-командующего ВМС Вооруженных сил Украины с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе.

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется управлением процессуального руководства по уголовным производствам Генеральной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 2 марта был отстранен от должности командующий ВМС Украины Березовский, назначенный на эту должность 1 марта.

Как сообщила заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар, Березовский был отстранен от должности за неспособность управлять ВМС Украины в экстремальных условиях.

2 марта в Интернете было распространено видео, на котором Березовский присягает на верность "жителям АР Крым и города Севастополя" и нелегитимному правительству Крыма во главе с Сергеем Аксёновым.

Сюмар также отметила, что, в отличие от командующего, офицеры ВМС Украины отказались выполнять приказы Березовского. Министр обороны обязанности командующего ВМС Украины возложил на контр-адмирала Сергея Гайдука.