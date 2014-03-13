МИД проверяет информацию об аресте Фирташа в Австрии

МИД Украины проверяет информацию СМИ об аресте бизнесмена Дмитрия Фирташа в Австрии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский.

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«Я воздержусь от комментариев. МИД проверяет любую информацию, которая касается украинских граждан», - сказал он.

*** Ряд СМИ сообщили, что в Вене по запросу ФБР австрийская полиция задержала Фирташа по подозрению в причастности к созданию организованной преступной группы.