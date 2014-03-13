ВР не смогла выбрать ни одного судью Конституционного Суда
Верховная Рада не смогла выбрать ни одного судью Конституционного Суда Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Счетной комиссии ВР Геннадий Зубко сообщил, что 261 депутат принял участие в тайном голосовании по избранию судей КС.
За кандидатуру Николая Мельника проголосовали 207 депутатов, за Сергея Саса - 216, за Игоря Сліденка - 186, за Владимира Стретовича - 173, за Станислава Шевчука - 198.
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По словам Зубко, 27 бюллетеней были признаны недействительными, а ни одного кандидата не поддержали 6 депутатов.
Зубко сообщил, что было принято решение о том, что сегодня ни одного судью КС не был избран, а выборы необходимо признать такими, что не состоялись по техническим причинам.