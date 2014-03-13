ВР не смогла выбрать ни одного судью Конституционного Суда

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Счетной комиссии ВР Геннадий Зубко сообщил, что 261 депутат принял участие в тайном голосовании по избранию судей КС.

За кандидатуру Николая Мельника проголосовали 207 депутатов, за Сергея Саса - 216, за Игоря Сліденка - 186, за Владимира Стретовича - 173, за Станислава Шевчука - 198.

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По словам Зубко, 27 бюллетеней были признаны недействительными, а ни одного кандидата не поддержали 6 депутатов.

Зубко сообщил, что было принято решение о том, что сегодня ни одного судью КС не был избран, а выборы необходимо признать такими, что не состоялись по техническим причинам.