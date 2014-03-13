ОБСЕ направит на президентские выборы в Украину тысячу наблюдателей

ОБСЕ направит на президентские выборы в Украину 1 тыс. кратко- и долгосрочных наблюдателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил посол Швейцарии в Украине Кристиан Шененбергер.

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По его словам, 100 наблюдателей будут работать почти весь избирательный процесс, и прибудут в Украину в ближайшее время. Кроме того, ОБСЕ направит еще 900 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут в Украину в мае.

Таким образом, за президентскими выборами будут наблюдать около тысячи наблюдателей ОБСЕ.

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Посол отметил, что это будут представители разных стран ОБСЕ, парламентов этих стран, представители Совета Европы, а также делегации отдельных стран.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы Президента Украины состоятся 25 мая 2014 года.