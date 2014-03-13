Крымская беженка не увидела во Львове "бандеровцев"

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала беженка из Крыма Инесса Вишнякова.

"Я не считаю, что Украина и Львов какие-то бандеровские. Я не увидела здесь ни "бандеровца", ни флага, свастики. Хотя в Крыму это можно увидеть", - заявила она.

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"Я готова на весь мир сказать, что это дикость такое придумать про западную Украину, я вижу здесь очень хороших, верующих людей. Если в школах преподается урок христианской этики, то такие люди не могут стать плохими", - уверена женщина.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Парубий сегодня на брифинге заявил, что Крым уже покинули почти 400 беженцев.