Крымская беженка не увидела во Львове "бандеровцев"
01:22, 13 марта 2014Политика
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Крымская беженка, которая приехала во Львов из Бахчисарая, не увидела в городе "бандеровцев" и "фашистов"
Крымская беженка не увидела во Львове "бандеровцев" / Википедия
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала беженка из Крыма Инесса Вишнякова.
"Я не считаю, что Украина и Львов какие-то бандеровские. Я не увидела здесь ни "бандеровца", ни флага, свастики. Хотя в Крыму это можно увидеть", - заявила она.
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"Я готова на весь мир сказать, что это дикость такое придумать про западную Украину, я вижу здесь очень хороших, верующих людей. Если в школах преподается урок христианской этики, то такие люди не могут стать плохими", - уверена женщина.
Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Парубий сегодня на брифинге заявил, что Крым уже покинули почти 400 беженцев.
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