СМИ: В МИД Кыргызстана осудили высказывания Януковича

Об этом сообщает информационное агентство K-News со ссылкой на официальное заявление Министерства иностранных дел Кыргызстана, распространенное поздно вечером в понедельник.

"Кыргызская Республика разделяет озабоченность мировой общественности в связи с эскалацией напряженности в Украине", - сказано в заявлении.

В МИДе также заявили, что Кыргызская Республика осуждает любые действия, направленные на дестабилизацию обстановки в Украине.

"Поэтому считаем неуместным и неадекватным заявление Виктора Януковича от 11 марта текущего года", - говорится в документе.

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"Не может быть легитимным президент, полностью потерявший доверие своего народа, де-факто утерявший президентские полномочия и, более того, сбежавший из своей страны. Именно непродуманные действия и коррумпированность бывших властей Украины привели к сегодняшнему кризису и гибели десятков невинных людей", - сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что экс-глава Украины собрал пресс-конференцию в российском Ростове-на-Дону. В ходе встречи с журналистами Янукович заявил, что «он жив», «никуда не сбегал» и «остается единственным легитимным президентом Украины и верховным главнокомандующим страны».