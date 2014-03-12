Луценко заявил о неприемлемости "политики партийного дерибана"

Об этом заявил Юрий Луценко в ходе онлайн-конференции в издании "ОстроВ", пишет Lb.ua.

"Буду откровенен, есть масса кадровых назначений, которые не выдерживают никакой критики. Я долго молчал, убеждая себя, что нельзя дискредитировать правительство во время войны, но масса кадровых назначений после формирования Кабмина заставляет говорить во весь голос о неприемлемости политики партийного дерибана", - заявил Луценко.

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По его словам, именно об этом надо говорить "перед лицом вооруженной интервенции России".

"Я глубоко убежден: только реальная борьба с коррупцией, немедленные экономические и социальные реформы могут сохранить единство страны и даже вернуть Крым. Если же политики будут продолжать говорить одно, а грабить по-старому, то мы утратим не только Крым, но и другие области с Востока на Запад", - подчеркнул политик.

В то же время, Луценко заявил, что считает удачным назначения ряда министров.

"Я считаю назначение Сергия Квита, наряду с назначением Владимира Гройсмана, Павла Шеремета, Андрея Дещицы, Степана Кубива, - очень удачным решением", - сказал он.