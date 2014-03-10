Экс-глава российской компании ЮКОС Михаил Ходорковский призывает украинцев защищать свою землю с оружием в руках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на лекции для студентов в Киеве.

«Я являюсь безусловным сторонником построения в России правового, демократического национального государства с единой гражданской нацией и безусловно поддерживаю аналогичные устремления украинского народа. Я призываю своих соотечественников защищать принадлежащую России землю, в том числе и на Северном Кавказе, в том числе с оружием в руках (причем, я это говорил сразу по выходу из тюрьмы), и я обязан призывать к этому праву украинский народ», - подчеркнул Ходорковский.

Читайте такжеХодорковский: В России есть люди, которым дружба с Украиной важнее собственной свободы

Он считает, что «на протяжении нескольких месяцев Украина была непрерывно объектом приложения усилий со стороны практически всех мировых центров силы, включая Россию. Это нормально, когда мы все взаимосвязаны».

Однако, по словам Ходорковского, «начав экспансию в Крыму, целью которой, по всей видимости, является аннексия Крыма или создание на его территории псевдонезависимого государства, наподобие Абхазии и Южной Осетии, Российское государство, правительство, а не Россия как страна и как народ, резко вышли из существующего международно-правового поля».

Читайте такжеХодорковский готов отправиться в Украину, чтобы предотвратить кровопролитие

Ходоковский убежден, что «Российское государство противопоставило себя большей части мирового сообщества. Правительство моей страны таким образом обращается к практике разрешения территориальных споров ХІХ столетия. Этот шаг, безусловно, будет иметь самые серьезные последствия как для мира в целом, так и для самой России».

Фотогалерея "Ходорковский посетил Майдан в Киеве"