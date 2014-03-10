В Севастополе заблокированный Штаб ВМС снова обесточили, пишет Украинская правда.

Об этом изданию сообщили военнослужащие из заблокированного штаба. По их данным, электроподстанцию, которая ранее была повреждена и восстановлена, опять раскрыли представители "народной самообороны".

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"Сварку срезали "болгаркой", - отметили военные.

Вместе с тем активист Дмитрий Белоцерковец сообщил, что "те тушки" сидят возле электроподстанции и не допускают к ней работников "Крымэнерго".