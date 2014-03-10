Штайнмайер: обострение санкций против России приближается

Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Радио Свобода.

Это придется сделать, если в ходе переговоров в понедельник или вторник Россия, в частности, не согласится на переход к международному формату подготовки деэскалации, заявил он в эфире немецкого телеканала ZDF.

Второй уровень санкций предусматривает введение ограничений на поездки на территорию ЕС ответственных за нынешний кризис вокруг Украины и замораживания их активов, имеющихся в Европейском союзе.

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В четверг Европейский союз ввел против России за ее вторжение в Украину первый пакет санкций: остановил переговоры с Россией о смягчении визового режима и о новом договоре о сотрудничестве. В ЕС сообщили, что это только первый этап санкций из трех предложенных. Вторым должно стать замораживание активов и визовые санкции против причастных к вторжению российских чиновников. Третий этап, который начинают разрабатывать, может предусматривать, среди прочего, большой объем экономических санкций.

Соединенные Штаты Америки того же дня ввели первую часть своих санкций против России и предупредили, что возможны и следующие.