США резко осудили угрозы наблюдателям ОБСЕ

Об этом говорится в тексте заявления миссии, опубликованном на официальном сайте Посольства США в Украине.

"Соединенные Штаты отмечают с глубокой тревогой, что предупреждающие выстрелы были совершены в то время, когда многосторонняя команда военных наблюдателей ОБСЕ находилась на пропускном пункте у Армянска", - говорится в документе.

Этот инцидент подчеркивает обеспокоенность США безопасностью местного населения и необходимость со стороны России вернуть свои войска на базы и прекратить провокационные действия в Крыму, - подчеркивается в заявлении.

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Случай с наблюдателями также подтверждает, почему беспристрастный отчет о безопасности и условиях безопасности в этом регионе необходим, - считают представители США.

В документе приведены слова посла США при ОБСЕ Даниэла Байера.

"Россия говорит, что не знает, кто блокирует свободный доступ к полуострову - как страна, подписавшая Венский документ, Россия должна публично требовать свободного доступа для специалистов по мониторингу", - считает посол.

"Россия озвучила обеспокоенность по поводу безопасности в Крыму", - сказал Байер. "По этой причине Россия должна решительно поддерживать приезд специалистов по мониторингу на место".

Соединенные Штаты призвали Россию - как страну - участницу ОБСЕ и ту, что подписала Венский документ - и всех обеспокоенных сторон, обеспечить максимальный доступ команде ОБСЕ ко всем частям Украины, в том числе в Крым для того, чтобы гарантировать прозрачную и беспристрастную отчетность о правах людей, экономической ситуации и безопасности в этом регионе.

США также выразили "сожаление по поводу насилия и нападения на журналистов за последние 24 часа".