В Луганске сепаратисты заставили уйти в отставку нового губернатора и вытолкали его из ОГА

В ходе митинга пророссийские протестующие захватили здание ЛОГА и ворвались в кабинет губернатора Михаила Болотских, его заставили написать заявление об отставке, сообщает местный портал "Восточный вариант".

Кроме того, председателя ОГА обещали выпустить из здания целым, но при этом провести его по "коридору позора".

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Документ об увольнении зачитали митингующим. В данный момент люди ждут "выхода" уже экс-губернатора, не пробывшего на своем новом посту и недели.

Спустя несколько минут Болотских вывели через черный ход. Как сообщает корреспондент "Восточного варианта", при этом, его толкали.

Отметим, что на флагштоке у администрации митингующие подняли флаг РФ и знамя Победы.