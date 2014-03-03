В Одессе пророссийские митингующие продолжают блокировать облсовет

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания областного совета (проспект Шевченко,4) находится несколько сотен пророссийских митингующих.

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Они принесли с собой флаги Украины, митингующие скандируют: «Сегодня!» (речь о проведении сегодня повторной сессии облсовета), «Фашизм не пройдет!», «Референдум!», «Скорик предатель!», «Одесса, скорее гони Бандеру в шею!».

К ним вышел губернатор Одесской области Николай Скорик, призвавший к «мирному урегулированию конфликта», но его никто не слушал. Вышел также председатель Одесского областного совета Николай Тиндюк. Он сказал, что решение депутаты приняли, «оно может кому-то нравиться, кому-то не нравиться…». Его также не стали слушать. Митингующие заявили, что никуда не уйдут, пока не будут выполнены их требования. В их числе депутаты городского совета от партии «Родина» Александр Васильев и Григорий Кваснюк. Перед митингующими выстроились мужчины с битами, многие из них в масках.

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В то же время количество сторонников единства Украины, протестующих против раскола страны и ввода российских войск в Украину, по разным оценкам, составляет уже около 3 тысяч и их число продолжает расти.

Они находятся примерно в 100 метрах от пророссийских митингующих. Собравшиеся скандируют: «Украина!», «Нет сепаратизму!», «Украина непобедима!» и др. Перед ними выстроились активисты самообороны Майдана и представители «Правого сектора».

Между участниками двух митингов стоит двойной кордон сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время в здание облсовета вошли по 5 представителей от каждого митинга для переговоров.

Как сообщал УНИАН, в Одессе возле здания Одесского областного совета (здесь находится облгосадминитсрация) собрался пророссийский митинг и выдвинул ряд требований. Они прорвались в здание облсовета, разбили стекла на входной двери здания, не выпускали из здания депутатов, а также и. о. прокурора области Петра Лищишина, вернув его в здание в принудительном порядке, и спустили шины его автомобиля. Был избит мужчина, попытавшийся вернуть на здание Государственный флаг Украины.

Одесский областной совет отказался выполнить требование протестующих о проведении референдума по федерализации региона и осудил введение иностранных войск в Украину.