Ходорковский прилетел в Киев

04:06, 09 марта 2014
Политика
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Бывший российский олигарх и один из самых известных российских заключенных Михаил Ходорковский прибыл в Киев. 

Ходорковский сфотографировался с Луценко на Майдане

Об этом сообщает один из аккаунтов Ходорковского в Твиттере.

"Молния. Я в Киеве. Прилетел", - сказано в сообщении.

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