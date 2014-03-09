Ходорковский прилетел в Киев

Об этом сообщает один из аккаунтов Ходорковского в Твиттере.

"Молния. Я в Киеве. Прилетел", - сказано в сообщении.

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