Нынешнее правительство имеет четкую программу действий - Турчинов

Об этом заявил исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов в интервью американскому телеканалу NBC, сообщает пресс-служба ВР.

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Турчинов отметил, что предыдущее правительство Януковича-Азарова за все время пребывания при власти не удосужилось предоставить парламенту программу своих действий. «То есть, они действовали без какой-либо социальной и экономической программы. У них была только одна программа - самообогащения», - отметил он.

Зато, отметил и.о. Президента, премьер-министр Арсений Яценюк перед избранием на должность предложил четкую программу действий нового правительства, одним из приоритетов которой является европейская интеграция и восстановление сотрудничества с МВФ и другими международными институциями. «Такое взаимодействие поможет нашей стране восстановить экономику», - сказал Турчинов.