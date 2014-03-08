Песков: войска РФ защищают в Крыму Черноморский флот

"Поскольку там стоит российский флот, то да, там есть наш флот в соответствии с двусторонними договоренностями, под это подведена международная правовая база", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос есть ли в Украине войска из России, приводит его слова ИТАР-ТАСС.

Песков добавил, что охрана всех объектов российской военной инфраструктуры усилена.

Он напомнил, что Путин получил право парламента на использование Вооруженных Сил РФ в Украине. "Но президент РФ до сих пор этим правом не воспользовался", - отметил Песков.

Напомним, 1 марта председатель совета министров Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об "оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым".