В Киеве на Костельной коммунальщики разбирают баррикады

Как передает корреспондент УНИАН, работы уже почти завершены, и улица Костельная вскоре станет свободной для автомобилей. Водители смогут проехать через улицу Трехсвятительскую на Европейскую площадь.

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Вместе с тем, улица Институтская, как и раньше, закрыта для транспорта баррикадой.

Такая же ситуация - на Крещатике со стороны Бессарабской площади, а также на прилегающих к Крещатику улицах.

Частично открыт проезд по улице Грушевского, там работают две полосы движения.

Как известно, до сегодняшнего дня водители автомобилей, которые двигались со стороны Львовской площади и улице Владимирской, для того, чтобы попасть на Европейскую площадь, были вынуждены нарушать правила дорожного движения, двигаясь пешеходной зоной на площади перед Михайловским собором.