После отказа Путина от войск в Крыму их нужно признать бандформированиями – эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции бывший директор Департамента разработок и закупки вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Владимир Грек.

«Очень важно сейчас, после отказа президента РФ и министра обороны РФ от своих войск в Крыму, вывести эти войска и признать из вооруженными бандитскими формированиями», - отметил он и добавил, что «в соответствии с этим последовательно решить задачу, для того, чтобы они оставили территорию Крыма, потребовать их разоружения и дать понять, что они - вне закона».

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Справка УНИАН. 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и приграничные объекты в Крыму. Украинские власти заявили, что эти захватчики – российские военнослужащие.

Вместе с тем Президент России Путин на пресс-конференции 4 марта не признал наличия в Крыму российских военных и сказал, что украинские воинские части блокируются местными «силами самообороны».

5 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал «чушью» и провокацией многочисленные фото и видео доказательств присутствия российских солдат и военной техники в Крыму.

Комментируя появившиеся видео, на которых военные говорят, что они россияне, Шойгу ответил: «Да, нет, чушь полная».

На сайте УНИАН опубликовано многочисленные фото и видео доказательства присутствия российских военных в Крыму.

Ранее, 19 декабря 2013 года, Путин назвал "полной чушью и ерундой" возможность введения российских войск в Крым для защиты своих соотечественников.