4-х подозреваемых в похищении сына депутата пытаются сделать «узниками Майдана» - адвокаты

По словам адвоката, у следствия есть неопровержимые доказательства, что Сергей А., Максим Г., Александр М., Тимофей П. около полуночи 5 декабря 2013 года, действуя в сговоре, похитили сына депутата на улице Героев Сталинграда в Оболонском районе Киева. Качан сообщил, что Лисин вместе со своим приятелем около 23 -00 приехал к себе домой , когда к ним подошли двое неизвестных мужчин в масках, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, избили, отняли мобильные телефоны, после чего Никиту бросили в багажник автомобиля Porsche Cayenne и увезли в неизвестном направлении, сообщает Главком.

Как сообщил Качан, после следствие установило, что четверо подозреваемых 7 дней удерживали связанного Лисина в комнате технического помещения.

По словам адвоката матери похищенного Марины Лисиной Сергея Ненашева, в тот же день она обратилась в милицию с заявлением о похищении сына, несмотря на требования преступников этого не делать, а все эти дни с разных мобильных телефонов, используя устройство для изменения голоса, похитители звонили ей и требовали выкуп – 2 млн долларов, при этом угрожая убить сына в случае обращения за помощью к правоохранительным органам. Они потребовали, чтобы Марина Лисина привезла деньги в сумке, которую должна была оставить в определенном месте возле трассы в Киевской области. Деньги Марина Лисина привезла, и похитители их забрали из оговоренного места. После этого 12 декабря Никиту Лисина освободили, оставив с завязаными скотчем глазами недалеко от г. Василькова просто на дороге.

23 января 2014 года подозреваемых задержали и предъявили им подозрение в похищении человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни и здоровья пострадавшего (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины); совершении разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом (ч. 2 ст. 187 УКУ); совершении вымогательства и получения от пострадавшего денежных средств с угрозами насилия над его близкими родственниками, что повлекло ущерб в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 189 УКУ).

По словам адвокатов, следствие располагает неопровержимыми уликами, подтверждающими причастность подозреваемых к совершении этих преступлений. При задержании у них дома были изъяты пистолет, маски и деньги, а экспертиза доказала, что Никиту Лисина перевозили в багажнике автомобиля Porsche Cayenne, принадлежащему Максиму Г.

К сожалению, отмечают адвокаты Лисиных, пользуясь тем, что дата задержания этих четверых совпала с началом массовых задержаний активистов Майдана – 23 января, их защитники решили освободить от ответственности, назвав их «активистами Майдана». Как сказал Качан, они развернули кампанию в СМИ, в которой утверждают, что задержанные покупали для Майдана продукты и лекарства, закупили необходимое оборудование и «готовились к собиранию 13 катапульт», их родственники и друзья провели пикет под Верховной Радой и обращаются к руководству страны, руководителям правоохранительных ведомств с требованием освободить подозреваемых из-под стражи как «незаконно задержанных».

При этом Качан попросил не забывать, что в январе-феврале Верховной Радой Украины были приняты три так называемых «закона об амнистии» участников массовых мероприятий в центре Киева, и все задержанные по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках уже вышли на свободу. А сейчас подозреваемых в совершении тяжкого уголовного преступления просто пытаются освободить, спекулируя словом «Майдан».

В связи с этим адвокаты Лисиных просят руководство страны и руководителей МВД и Генеральной прокуратуры Украины не руководствоваться в данном случае «революционной целесообразностью», а продолжить расследование дела о похищении Никиты Лисина и вымогательстве 2 млн долларов и передать его в суд.