В больницах Львовской области лечатся 120 пострадавших на Майдане

Об этом сообщил УНИАН председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, материнства и социальной защиты Львовского областного совета Богдан Чечетка.

Он также отметил, что на данное время все учреждения, которые участвуют в областной программе „Диагностика, лечение и реабилитация лиц, пострадавших в результате (во время) Революции Достоинства на 2014–2015 годы”, за счет внутренних резервов в первую очередь финансируют лечение пострадавших с Майдана.Читайте такжеИзраильские врачи помогут в реабилитации украинцев, которые пострадали на Майдане

„Потом на основе реестров и актов выполненных работ из областного бюджета медицинским учреждениям будут покрыты те расходы, которые они понесли сейчас на лечение пострадавших на Майдане”, ­ рассказал Чечетка.

Как сообщал УНИАН, Львовский областной совет утвердил областную программу „Диагностика, лечение и реабилитация лиц, пострадавших в результате (во время) Революции Достоинства на 2014–2015 годы”, на которую предусмотрел 1 млн грн.