В Симферополе группа молодчиков атаковала журналистов немецкой газеты "Бильд"

Как сообщил УНИАН украинский журналист Владимир Ильченко, который сопровождает иностранцев, один из молодчиков набросился на фотокорреспондента "Бильда" Андреаса Тилена со словами: "Оккупанты, прочь из Крыма!" .

Второй журналист попытался объяснить нападавшему, что они работники масс-медиа и делают свою работу. Однако нападавший схватил компьютер журналиста и начал звонить по мобильному телефону, чтобы бойцы "самообороны" пришли и задержали "оккупантов".

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По словам Ильченко, журналистам удалось вырвать компьютер из рук нападавшего и убежать. Молодчики преследовали журналистов, однако они успели заскочить в автомобиль и закрыть дверь. Один из нападавших повредил задний бампер автомобиля перед тем, как он отъехал.

Сейчас журналисты находятся в центре города, где чувствуют себя в большей безопасности.