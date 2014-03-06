Крымские татары обратились к Ильхаму Алиеву за помощью

Об этом заявил лидер крымских татар, экс-председатель Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью haqqin.az.

«Наш народ однажды был изгнан со своих родных земель, мы не хотим повторения этой трагедии. Поэтому мы обращаемся за помощью к Ильхаму Алиеву, Абдулле Гюлю и Нурсултану Назарбаеву. Не оставляйте своих крымских братьев и сестер в это трудное время. Мы требуем помощи у всего мира. В России нам вновь уготованы изгнания и репрессии», - сказал он.

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Джемилев также сказал, что они готовятся к массовым акциям протеста и весь мир должен поддержать мнение коренного населения Крыма, которое хочет оставаться жить в составе единой Украины.

По словам лидера крымских татар, Реджеп Тайип Эрдоган уже пригласил делегацию крымских татар в Анкару для обсуждения создавшейся ситуации.

«Но сейчас нам не нужны обсуждения, а нужны реальные действия. Крымские татары никогда не будут жить в составе России, мы будем всеми возможными средствами бороться за наши права», - сказал М.Джемилев.