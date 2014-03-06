Крымский референдум, назначенный на 16 марта, является нелегитимным – министр юстиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

“Любое решение относительно проведения этого референдума является незаконным, поскольку вопросы территориальной целостности, суверенитета Украины не подлежат рассмотрению на местных референдумах. Это вопрос только лишь общенационального референдума”, - сказал Петренко.

По словам министра, референдум является незаконным еще и потому, что отсутствует закон о местном референдуме, а также потому, что решение о референдуме принято с нарушением процедуры.

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Также Петренко добавил, что события вокруг крымского референдума происходят под давлением российских военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, рано утром 27 февраля здания Совмина и Верховной Рады Крыма захватили неизвестные с оружием. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".

Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова. Тогда же парламент назначил проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии на 25 мая. Позже ВР АРК перенесла референдум на 30 марта.

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4 марта Окружной административный суд Киева признал противоправными и отменил решения парламента Крыма о выражении недоверия Совету министров АРК и прекращении его деятельности, назначении Сергея Аксенова на должность председателя Совета министров АР Крым, а также об организации и проведении местного референдума.

Сегодня, 6 марта, Верховная Рада Крыма на закрытом заседании перенесла с 30 на 16 марта всекрымский референдум о статусе автономии.

Как сообщил вице-спикер ВР автономии Сергей Цеков, на референдум выносятся два вопроса: первый - «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?»; второй вопрос - «Вы за возобновление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».

Сегодня же депутаты крымского парламента проголосовали за присоединение региона к России.