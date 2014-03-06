Кошулинский не исключает рассмотрения вопроса о роспуске парламента Крыма уже в ближайшее время

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Шаги этого парламента свидетельствуют о попытке расколоть территориальную целостность Украины», - сказал Кошулинский.

По его словам, Конституцией определены полномочия и порядок роспуска Верховной Рады Крыма. «Если такое решение будет принято, то оно будет исключительно таким способом применяться», - сказал вице-спикер.

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В то же время, он не смог сказать, возможно ли проведение внеочередного заседания Верховной Рады Украины для рассмотрения этого вопроса.

Однако, по мнению Кошулинского, руководство ВР Украины в ближайшее время обсудит соответствующий вопрос.

«На такой шаг нужно решаться чрезвычайно взвешенно, и здесь еще должно быть задействовано решение Конституционного Суда», - сказал вице-спикер и добавил, что, в соответствии с Конституцией, досрочное прекращение полномочий ВР Крыма может состояться исключительно после решения КС.

На уточнение, не исключает ли Кошулинский, что ВР в ближайшее время рассмотрит вопрос о роспуске крымского парламента, он сказал: «Да. В ближайшем времени, я думаю, это рассмотрение (состоится - УНИАН)».

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Кроме того, Кошулинский подчеркнул, что в Украине отсутствует закон о местном референдуме. «На основе какого закона планирует кто-то проводить референдум (в Крыму - УНИАН)?», - спросил он.

Вице-спикер выразил убеждение, что ни одна страна, кроме России, не признает проведения незаконного референдума.

На вопрос, возможно ли открытие уголовных производство против нынешнего руководства Крыма из-за его последних решений, Кошулинский ответил: «Если нарушения будет видеть Генеральная прокуратура и (будет - УНИАН) выдвигать против них, возбуждать дела - да».