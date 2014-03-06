МВД открыло 11 уголовных дел против фирм Курченко

Министерство внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Восточноевропейская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Сергею Курченко.

Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков.

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“Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Внештрансгаз", ДП "Петрол", ЧМП "Петрол-ФОРВАРДИНГ" и ЧП "Армада-Плюс") на протяжении 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки как давальческого сырья и последующего "реэкспорта" за границу”, - отметил он.

По словам Авакова, фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд грн.

С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.

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Аваков сообщил, что по этим фактам открыто 11 уголовных производств в Крыму, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ривненской областях и в Киеве.

Во время обысков изъято 13 тыс. тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

Кроме этого, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний "ВЕТЭК" убытков НАК "Нафтегаз Украины" на сумму 1 млрд 600 млн грн.

Проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива.