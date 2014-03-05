Конфликт может охватить не только территорию Крыма и Украины - Парубий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий надеется, что в ближайшие дни будет найден способ для решения ситуации в Крыму за столом переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Парубий напомнил, что сегодня в Крыму уже находится миссия ОБСЕ, которая мониторит ситуацию.

Читайте такжеВоенкоматы не успевают регистрировать желающих помочь украинской армии - Парубий

“Я надеюсь, что в ближайшие дни будет найден способ для переговоров и решения ситуации в Крыму за столом переговоров, чтобы мы остановили совместно возможность перерастания событий в Крыму в широкомасштабный конфликт”, - сказал секретарь СНБО.

Он заметил, что этот конфликт может охватить не только территорию Крыма, и не только территорию Украины, но и намного большую территорию.

“Наша общая ответственность, чтобы этого не допустить. Это ответственность Украины, государств-гарантов суверенитета и территориальной целостности Украины согласно меморандуму - Соединенных Штатов Америки, Великобритании. И это ответственность всех тех, кто хочет, чтобы ситуация в Крыму была разрешена без вооруженного конфликта”, - сказал Парубий.

Читайте такжеВ СНБО предполагают новые захваты облгосадминистраций пророссийскими активистами

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно одобрил предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные формирования без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и государственные объекты в Крыму. Самопровозглашенная крымская власть признала, что эти захватчики – российские военные.