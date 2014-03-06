В Крыму захватили главный офис Партии регионов

В Симферополе минувшей ночью был захвачен главный штаб крымского отделения Партии регионов на ул. Шполянской. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на заместителя главы крымской парторганизации Владимира Осипенко.

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По его словам, здание было захвачено в 4.30 утра группой вооруженных людей. Они представились как участники крымской народной самообороны. «Все прошло достаточно спокойно. Если можно так выразиться, это был мирный вооруженный захват. Люди не в масках, их лица открыты. На сегодня здание они освобождать не планируют. На работу нас не пускают», – подчеркнул Владимир Осипенко.

В ближайшее время по этому инциденту появится заявление главы местной ячейки партии Анатолия Могилева.