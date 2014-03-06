Донецкую ОГА и Госказначейство освободили от сепаратистов, подняты флаги Украины

Здание Донецкой областной государственной администрации и здание Государственного казначейства освобождены от сепаратистов, подняты государственные флаги, сообщает портал Новости Донбасса.

Правоохранительные органы укрепляют здание ДонОГА спецтехникой, коммунальные службы убирают территорию.

Ночью милиция задержала 70 сепаратистов в Донецке, которые находились в ДонОГА.

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Внутри здания ДонОГА также наводят порядок.

Напомним, 5 марта по призыву лидера донецких сепаратистов Губарева его сторонники снова заняли здание Донецкого облсовета.

Начато расследование по факту призывов к насильственному свержению конституционного строя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.