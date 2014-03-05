Порошенко снова едет в Крым

17:17, 05 марта 2014
Политика
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Народный депутат Украины Петр Порошенко (внефракционный) снова собирается в Крым.

Порошенко повторно собирается в Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

По словам Порошенко, он планирует пообщаться с военными и местными жителями для того, чтобы они чувствовали связь и поддержку.

Также он отметил, что речь пойдет об экономических вопросах.

Читайте такжеРешение ВР Крыма о проведении референдума незаконно - ПорошенкоКак сообщал УНИАН, Порошенко 28 февраля летал в Крым как официальный представитель Верховной Рады для урегулирования ситуации на полуострове.

В то же время он не смог попасть в здание крымского парламента. Радикально настроенные жители освистали депутата, бросали в него бумажками, скандировали "Россия", "Беркут", "Вон из Крыма".

Порошенко пытался объяснить, что приехал на мирные переговоры, однако его никто не слушал.

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