Российский бессмысленный бунт

Владимир Путин остро почувствовал, что время, отведенное ему для абсолютной власти в России, резко ускорило свой ход. Этот форс-мажор для Кремля, в который раз, преподнесла Украина. Ее народ неожиданно для российского руководства смог защитить свои гражданские права и свободы, и ценой большой крови сместить пребывавшего у власти Виктора Януковича. Украинский блицкриг стал для Путина полной неожиданностью. А новый прецедент победы Майдана стал сущим кошмаром для президентов большинства стран СНГ.

Призрак Майдана страшен Путину и его ближайшим визави тем, что мужество, терпение и самопожертвование украинского народа подает очень заразительный пример всему постсоветскому пространству. Несмотря на сумасшедшую кремлевскую пропаганду, многие россияне побывали в последние три месяца в Киеве, а некоторые и принимали самое активное участие в народном протесте. Многонациональная борьба за свободу украинского народа и ее успех уже оказали беспрецедентное влияние на умы и сердца соседних народов. Что с этим делать Владимир Путин, судя по всему, не знает. Александр Лукашенко, например, уже сейчас начинает подумывать о новом повороте в сторону Запада, понимая неизбежность повторения Майдана в Белоруссии в среднесрочной перспективе.

В таких условиях Владимир Путин, вероятно, решил сыграть на опережение. Ставка высокая, но, в то же время, простая. Используя слабость новой украинской власти, обвиняя ее в нелегитимности, аннексировать Крым, прикрывшись фиктивным референдумом под дулами введенных Россией солдат без опознавательных знаков. Далее, попытаться повторить подобную схему в юго-восточных регионах Украины. Свой расчёт Путин делает на отсечение от Украины максимального количества территорий. В идеальном варианте, Кремль таки планирует создать свою «дугу нестабильности квазирежимов» от Южной Осетии и Абхазии, через Крым, южные регионы Украины, включая Одессу, и до Приднестровья, с попыткой отделения от Молдовы Гагаузии.

Данный план не нов, не является эмоциональной реакцией Путина на Майдан, а представляет собой холодный расчет по выживанию нынешнего российского режима за счет дестабилизации стран СНГ, а также ухудшения уровня жизни собственного народа.

Реализация этого российского плана зависит исключительно от противодействия всех сторон, начиная с Украины, ее государственных структур и населения, и, заканчивая, действиями (а не «беспокойством» и заявлениями) Европейского Союза, Соединенных Штатов и международных структур (в первую очередь, НАТО, ООН, ОБСЕ).

Уникальность нынешнего Крымского кризиса состоит в том, что действия России создали ситуацию, которую не могут проигнорировать ключевые международные игроки. Прямая военная аннексия части территории крупного европейского государства Россией, вопреки целому комплексу международных договоров, рушит всю нынешнюю и без того слабую систему международного права. Россия не просто оккупирует часть Украины, грубо нарушая собственные гарантии безопасности Киеву, но и демонстрирует, что отказ от ядерного оружия является фатальной ошибкой. Это предостережение сразу зафиксируют все страны, еще не имеющие «ядерного зонтика». Лишне говорить, что далее мир может ожидать безумная ядерная гонка вооружений и разрушение системы сдерживания развития ядерных технологий.

Россия выпускает джина из бутылки. Загнать его пока еще можно, но только с помощью США и их западных союзников. Вашингтон это понимает и действует. Многие европейские столицы продолжают существовать в параллельных реальностях, закрывая глаза на разрушение Россией последних контуров системы безопасности в Европе и на глобальном уровне. Для них получение доступа к российским нефтедолларам и непосредственно энергоресурсам является главным приоритетом. Плата за такую стратегическую недальновидность наступит уже очень скоро. Такая политика ведет к самоликвидации ЕС как глобального политического игрока, за которым, вероятно, последует и экономическая дезинтеграция. Потакая России, Германия не усиливает свои международные позиции, а только их ослабляет. Громкие заявления, не подкрепленные словами, ведут к девальвации всего Европейского проекта для потенциальных его симпатиков и членов.

Для Соединенных Штатов, нынешняя позиция ЕС дает шанс на усиление собственного внешнеполитического влияния. Принудив Россию отыграть назад ситуацию в Крыму, Вашингтон значительно усилит свое влияние среди стран-участниц Евросоюза. Вся Восточная Европа между безопасностью и экономикой выберет первое, и стремительно переориентируется с Берлина на Вашингтон. Экономические санкции в той или иной степени со стороны Европы в любом случае будут введены к России.

Таким образом, есть все основания назвать нынешнюю военную операцию Путина в Крыму бессмысленным бунтом. Именно бунтом, поскольку его цель – дестабилизация соседних территорий ради продления собственного периода пребывания у власти. Бессмысленность же действий России в Крыму состоит в том, что нынешний Кремль выбрал путь разрушения, а не созидания. На этом пути у него не будет союзников, а абсолютное большинство российских соседей будут обосновано считать РФ главным своим врагом. Разрыв культурных, социальных и экономических связей с Россией на постсоветском пространстве становится необратимым процессом. Владимир Путин вместо создания Евразийского союза окончательно убивает Франкенштейна СНГ, запуская новый период развития этих стран. Он старательно играет свою роль и реализует давнее пророчество касательно отношений наших стран «с Владимира началось – Владимиром и закончится».

Роман Рукомеда, политический эксперт