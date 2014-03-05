Совбез ООН движется в направлении единства относительно Украины - заместитель генсека

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель Генерального секретаря ООН Ян Элиассон сегодня на пресс-конференции в Украине.

«Мы движемся в направлении единства в Совете безопасности ООН по Украине. Начался диалог между теми, кто в него вовлечен. Но этот вопрос выходит за рамки повестки дня ООН, это касается и национальной безопасности стран этого региона и РФ, также это важно для ЕС. У нас очень хороший диалог со всеми этими участниками», - сказал он.

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ООН надеется, что украинский народ сможет выбрать свою демократическую дорогу и свое будущее, сказал Элиассон.

Как сообщал УНИАН, в частности, во время последнего заседания Совета безопасности ООН, где рассматривалась ситуация в Крыму, связанная с введением российских войск, Украина получила поддержку не только от Западных государств, но и от Китая и от государств-членов СНГ, в частности Казахстана.