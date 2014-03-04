Соглашение Украины с МВФ будет подписано и выполнено - Яценюк

18:20, 04 марта 2014
Политика
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Соглашение между Украиной и Международным валютным фондом, необходимую для стабилизации экономики Украины и выполнения финансовых обязательств правительства внутри страны и в отношениях с внешними кредиторами, будет подписано и выполнено.

Арсений Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в парламенте заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Чтобы выполнить свои обязательства внутри страны и перед международными кредиторами, нам нужна программа МВФ. Вчера мы возобновили переговоры с Фондом. Я с большой надеждой смотрю на то, что соглашение между Украиной и МВФ будет подписано и выполнено», - сказал глава правительства.

Он напомнил, что ситуация в экономике крайне сложная. «Одна из ключевых задач правительства - стабилизация экономической ситуации. Как я уже не раз говорил, государственная казна пуста. Выполнение плана Гостаможслужбой составляет 50%, поступления от налоговой - не более 65%», - подчеркнул Яценюк.

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