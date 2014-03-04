Яценюк настаивает, что именно Янукович нарушил выполнение соглашения от 21 февраля
Именно бывший Президент Украины Виктор Янукович нарушил соглашение об урегулировании кризиса, который был подписан 21 февраля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге премьер-министр Арсений Яценюк, комментируя упреки Российской Федерации о том, что соглашение, которое было подписано 21 февраля, не выполняется оппозицией.
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“Нам очень досадно, что стороной этого соглашения так и не стала РФ”, - отметил Яценюк, напомнив, что представитель России отказался подписывать этот документ.
Яценюк отметил, что парламент Украины “выполнил первое обязательство договора - возвращение к Конституции 2004 года”.
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“Парламент конституционным большинством вернулся к Конституции 2004 года. Но бывший Президент Украины Виктор Янукович публично на следующий день отказался подписывать соответствующий закон и таким образом вышел из этого соглашения”, - прибавил он.
“Думаю, что это было связано также с тем, что именно РФ отказалась подписывать соглашение и фактически становиться гарантом выполнения этого соглашения”, - сказал Яценюк. Он отметил, что правительство было сформировано так, как было предусмотрено соглашением, то есть оно поддержано конституционным большинством парламента Украины.
Поэтому, по словам Яценюка, аргумент о якобы невыполнении соглашения оппозицией не может служить оправданием введения российских войск на территорию Украины.
“Другие основания, какие РФ сейчас придумывает и будет оправдывать свое военное вмешательство во внутренние дела Украины, не отвечают действительности”, - отметил он. По его словам, одним “из надуманных оснований”, которым пользовалось российское руководство, была отмена закона о языках, но “сегодня было четко заявлено о том, что данный закон действует, и для принятия нового закона парламент создал рабочую группу при участии всех фракций и всех депутатов, которые отражали бы интересы всех национальных меньшинств”.