Яценюк настаивает, что именно Янукович нарушил выполнение соглашения от 21 февраля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге премьер-министр Арсений Яценюк, комментируя упреки Российской Федерации о том, что соглашение, которое было подписано 21 февраля, не выполняется оппозицией.

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“Нам очень досадно, что стороной этого соглашения так и не стала РФ”, - отметил Яценюк, напомнив, что представитель России отказался подписывать этот документ.

Яценюк отметил, что парламент Украины “выполнил первое обязательство договора - возвращение к Конституции 2004 года”.

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“Парламент конституционным большинством вернулся к Конституции 2004 года. Но бывший Президент Украины Виктор Янукович публично на следующий день отказался подписывать соответствующий закон и таким образом вышел из этого соглашения”, - прибавил он.

“Думаю, что это было связано также с тем, что именно РФ отказалась подписывать соглашение и фактически становиться гарантом выполнения этого соглашения”, - сказал Яценюк. Он отметил, что правительство было сформировано так, как было предусмотрено соглашением, то есть оно поддержано конституционным большинством парламента Украины.

Поэтому, по словам Яценюка, аргумент о якобы невыполнении соглашения оппозицией не может служить оправданием введения российских войск на территорию Украины.

“Другие основания, какие РФ сейчас придумывает и будет оправдывать свое военное вмешательство во внутренние дела Украины, не отвечают действительности”, - отметил он. По его словам, одним “из надуманных оснований”, которым пользовалось российское руководство, была отмена закона о языках, но “сегодня было четко заявлено о том, что данный закон действует, и для принятия нового закона парламент создал рабочую группу при участии всех фракций и всех депутатов, которые отражали бы интересы всех национальных меньшинств”.