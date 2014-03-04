Соболев возглавил фракцию "Батькивщины"

Об этом сообщила УНИАН народный депутат Александра Кужель.

По ее словам, также на заседании фракции речь шла о ситуации в Украине, а также о подготовке законопроектов, которые должны приниматься первоочередно.

Как известно, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сложил полномочия народного депутата, поскольку стал премьер-министром Украины.