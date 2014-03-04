Соболев возглавил фракцию "Батькивщины"
15:34, 04 марта 2014Политика
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Народный депутат Украины Сергей Соболев избран и.о. председателя фракции “Батькивщина”.
Сергей Соболев стал и.о. председателя
Об этом сообщила УНИАН народный депутат Александра Кужель.
По ее словам, также на заседании фракции речь шла о ситуации в Украине, а также о подготовке законопроектов, которые должны приниматься первоочередно.
Как известно, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сложил полномочия народного депутата, поскольку стал премьер-министром Украины.
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