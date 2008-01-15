Регионал не хочет уступать кресло Жвании

Председатель Антимонопольного комитета Украины Алексей КОСТУСЕВ считает, что рассмотрение Верховной Радой вопроса о смене председателя АМК будет незаконным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМК, об этом он заявил в связи с многочисленными обращениями представителей СМИ в Антимонопольный комитет по поводу возможного назначения на должность председателя комитета Давида ЖВАНИИ.

«В соответствии с законодательством, назначение возможно лишь на вакантную должность. На сегодня я продолжаю работать председателем Антимонопольного комитета. Более того, срок моих полномочий истекает лишь в июле этого года. Заявления об освобождении меня от этой должности я не подавал. К тому же, согласно статье 9 Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины», предусмотрено лишь два основания для досрочного прекращения моих полномочий: по состоянию здоровья и в случае совершения преступления. Таким образом, никаких законных оснований для моего освобождения, а, следовательно, и назначения на должность другого лица, нет. При таких условиях рассмотрение этого вопроса Верховной Радой будет незаконным”, - отметил А.КОСТУСЕВ.

Вместе с тем, он заявил: “Я четко определился относительно своей дальнейшей судьбы, и буду работать в парламенте” (УНИАН: А.КОСТУСЕВ является народным депутатом от Партии регионов). Однако, по словам А.КОСТУСЕВА, он пока не подал заявление об освобождении от должности председателя Антимонопольного комитета, “потому что меня беспокоить дальнейшая судьба комитета и его коллектива, который я создавал на протяжении семи лет”.