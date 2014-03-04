Турчинов отпустил депутатов ВР на перерыв до 11 марта

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объявил о завершении сегодняшней работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что следующее заседание ВР состоится 11 марта.

Спикер отметил, что есть еще много вопросов, которые нужно подготовить в комитетах, чтобы выносить их на рассмотрение парламента.

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“В то же время, учитывая ту опасность, которая сегодня еще остается, учитывая ситуацию наших отношений с РФ, учитывая ситуацию, происходящую сегодня в АР Крым, я попросил народных депутатов не покидать город Киев для того, чтобы мы могли в любой момент собрать наш парламент для принятия необходимых решений”, - подчеркнул спикер.

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Турчинов отметил, что парламент делает перерыв до вторника, 11 марта.

“Я надеюсь, что именно с этого времени парламент будет работать по графику и повестке дня, который мы с вами утвердим”, - добавил Турчинов.