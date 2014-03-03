Российское правительство игнорирует попытки диалога со стороны Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дещица сообщил на брифинге.

“К сожалению, я не получил ответа на мое обращение о телефонном разговоре с министром Лавровым. Но я жду, я готов общаться с министром Лавровым на русском языке с улыбкой”, - сказал Дещица.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Дещица заявил, что в Министерстве иностранных дел Украины ожидают согласия РФ на общение премьер-министра России Дмитрия Медведева и министра иностранных дел России Лаврова с членами нового украинского правительства.

Читайте такжеВ МИД РФ говорят, что не хотят войны с Украиной «Мы обратились к Российской Федерации с просьбой об организации телефонного общения с членами нового правительства Украины, в частности на уровне премьер-министра и телефонного разговора на уровне министра иностранных дел”, - сказал Дещица.

По его словам, такое обращение украинской стороны было передано российской стороне вчера и повторено сегодня утром. Он отметил, что пока украинская сторона не получила ответа.

“Они не ответили «нет», но мы не получили подтверждения, что они готовы говорить. Мы продолжаем ждать и надеемся, что этот диалог состоится”, - сказал Дещица.