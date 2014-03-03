Российское правительство игнорирует попытки диалога со стороны Украины
И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица не смог пообщаться по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дещица сообщил на брифинге.
“К сожалению, я не получил ответа на мое обращение о телефонном разговоре с министром Лавровым. Но я жду, я готов общаться с министром Лавровым на русском языке с улыбкой”, - сказал Дещица.
Как сообщал УНИАН, 28 февраля Дещица заявил, что в Министерстве иностранных дел Украины ожидают согласия РФ на общение премьер-министра России Дмитрия Медведева и министра иностранных дел России Лаврова с членами нового украинского правительства.
Читайте такжеВ МИД РФ говорят, что не хотят войны с Украиной «Мы обратились к Российской Федерации с просьбой об организации телефонного общения с членами нового правительства Украины, в частности на уровне премьер-министра и телефонного разговора на уровне министра иностранных дел”, - сказал Дещица.
По его словам, такое обращение украинской стороны было передано российской стороне вчера и повторено сегодня утром. Он отметил, что пока украинская сторона не получила ответа.
“Они не ответили «нет», но мы не получили подтверждения, что они готовы говорить. Мы продолжаем ждать и надеемся, что этот диалог состоится”, - сказал Дещица.