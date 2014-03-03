Томенко пригрозил России отключить трансляцию агрессивных российских каналов
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко обратился к Госдуме России и Совету федерации РФ по поводу нарушения четырьмя российскими телеканалами законодательства Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томенко сообщил на брифинге.
Он сказал: “Я сегодня подписал письма к Госдуме России и Совету федерации России с аргументами, что российские каналы, в частности четыре (Первый канал “Всемирная сеть”, РТР, РТР “Планета”, Россия-24, Мир-24), прямо нарушают действующее законодательство Украины”.
По словам Томенко, в письме содержится просьба “либо повлиять на редакционную политику этих каналов, либо мы информируем о том, что наши провайдеры будут менять данные каналы на другие”.
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Томенко подчеркнул, что “мы как супертолерантная нация, когда в нас стреляют, мы еще и действуем по закону. А вместо этого “Черноморка” - единственная телекомпания в Крыму, которая показывала более-менее правдивую информацию, - была закрыта так называемым крымским правительством”.
Томенко обратился к провайдерам, которые работают в Украине, с тем, чтобы они проявили гражданскую позицию и заменили каналы, которые пропагандируют вражду, ненависть, войну, на другие.
Как сообщал УНИАН, в Крыму прекращена трансляция канала "Черноморская телерадиокомпания". По словам главного редактора «Черноморки» Александры Квитко, «эфирным вещанием весь полуостров охватывают только 2 крымских канала - Черноморская ТРК и ГТРК "Крым". Соответственно, отключив от эфира "Черноморку", крымчанам просто не оставили права выбора. Теперь у нас на всех должно быть только одно "правильное" мнение! Крымчане заставят смотреть ГТРК "Крым", эфир которой находится под жестким контролем лжепремьера Аксенова и военных с автоматами».