В Донецке агрессивные митингующие взломали металлическую решетку и ворвались во двор облсовета

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие кричат «Милиция с народом!», «Россия!».

Журналисты остаются в заблокированном здании облссовета (здание облгосадминистрации).

Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередной сессии Донецкого областного совета главой облсовета избран Андрей Шишацкий, который до 1 марта являлся председателем Донецкой облгосадминистрации.

3 марта. УНИАН. В Донецке представители пророссийских митингующих выступили на сессии облсовета и потребовали признать нелегитимность действующей власти в Киеве.

Во время обсуждения кандидатуры Андрея Шишацкого на должность председателя облсовета, в сессионном зале появились представители пророссийских митингующих.

Так, Павел Губарев, который назвал себя командиром общественного движения «Народное ополчение Донбасса», попросил выступить и зачитать требования участников акции протеста перед зданием облсовета. Он напомнил, что на митинге 1 марта он был избран «народным губернатором» Донецкого региона.

Среди требований митингующих: непризнание Верховной Рады Украины как легитимного органа власти в стране; объявление горсовета единственным органом власти в Донецке, увольнение состава всех силовых органов, которые подчиняются сегодня Киеву и избрание новых; признание легитимности сегодняшней власти в Крыму.