В Донецке агрессивные митингующие взломали металлическую решетку и ворвались во двор облсовета
В Донецке агрессивные митингующие взломали металлическую решетку и ворвались во двор обласного совета, где только что закончилась сессия.
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие кричат «Милиция с народом!», «Россия!».
Журналисты остаются в заблокированном здании облссовета (здание облгосадминистрации).
Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередной сессии Донецкого областного совета главой облсовета избран Андрей Шишацкий, который до 1 марта являлся председателем Донецкой облгосадминистрации.
3 марта. УНИАН. В Донецке представители пророссийских митингующих выступили на сессии облсовета и потребовали признать нелегитимность действующей власти в Киеве.
Во время обсуждения кандидатуры Андрея Шишацкого на должность председателя облсовета, в сессионном зале появились представители пророссийских митингующих.
Так, Павел Губарев, который назвал себя командиром общественного движения «Народное ополчение Донбасса», попросил выступить и зачитать требования участников акции протеста перед зданием облсовета. Он напомнил, что на митинге 1 марта он был избран «народным губернатором» Донецкого региона.
Среди требований митингующих: непризнание Верховной Рады Украины как легитимного органа власти в стране; объявление горсовета единственным органом власти в Донецке, увольнение состава всех силовых органов, которые подчиняются сегодня Киеву и избрание новых; признание легитимности сегодняшней власти в Крыму.