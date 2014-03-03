Львовщина готова предоставить убежище крымчанам

Об этом говорится в обращении на сайте облсовета.

"В связи со сложной политической ситуацией в государстве, в частности, в Автономной Республике Крым, в Львовском областном совете в круглосуточном режиме будет работать бесплатный телефон горячей линии - 0-800-501-727, где будут принимать сообщения жителей украинского полуострова, которые изъявляют желание приехать на Львовщину для временного проживания", - цитируют сообщение УП.

Председатель Львовского областного совета Петр Колодий, обращаясь к крымчанам, подчеркнул, что регион оказался в сложной ситуации "которую создало нам руководство Кремля".

"Мы призываем вас к нам ехать, чтобы переждать этот конфликт среди людей, которые всячески вас поддерживать в трудную минуту", - заявил он.

Председатель облсовета призвал жителей Львовской области временно поселить людей из Крыма, которые будут нуждаться в помощи, к себе.