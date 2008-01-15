Депутаты согласились поработать еще неделю

Верховная Рада Украины продлила на неделю проведение первой сессии парламента V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего постановления о внесении изменений в календарный план проведения первой сессии ВР проголосовали 374 народных депутата из 446, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено, что 16 и 17 января депутаты будут работать в комитетах и фракциях, 18 января - состоится час вопросов к правительству и пленарное заседание. При этом с 21 по 24 января депутаты будут работать в комитетах и фракциях, а 25 января состоится пленарное заседание и закрытие первой сессии ВР.