Решение ВР Крыма о проведении референдума незаконно - Порошенко
Петр Порошенко отмечает, что вопросы, вынесенные на референдум, не являются вопросами регулирования ни крымского парламента, ни местного референдума.
Внефракционный народный депутат Украины Петр Порошенко считает незаконной инициативу Верховной Рады Крыма о проведении референдума.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на пресс-конференции в Киеве.
Читайте такжеПорошенко вылетел в Крым
"Референдум перенесли на 30 марта не случайно. Есть абсолютно четкая позиция - он является незаконным, а вопросы, которые туда внесены, не являются вопросами регулирования ни крымского парламента, ни местного референдума", – сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховной Рады Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".
Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии при участии незначительного количества депутатов отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.
Читайте такжеПремьер АРК перенес всекрымский референдум на 30 марта
Тогда же парламент назначил проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии на 25 мая.
Сегодня, 1 марта, незаконно избранный премьером АРК Аксенов заявил, что референдум по расширению полномочий Крыма перенесен на 30 марта.