Решение ВР Крыма о проведении референдума незаконно - Порошенко

Внефракционный народный депутат Украины Петр Порошенко считает незаконной инициативу Верховной Рады Крыма о проведении референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам на пресс-конференции в Киеве.

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"Референдум перенесли на 30 марта не случайно. Есть абсолютно четкая позиция - он является незаконным, а вопросы, которые туда внесены, не являются вопросами регулирования ни крымского парламента, ни местного референдума", – сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховной Рады Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".

Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии при участии незначительного количества депутатов отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.

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Тогда же парламент назначил проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии на 25 мая.

Сегодня, 1 марта, незаконно избранный премьером АРК Аксенов заявил, что референдум по расширению полномочий Крыма перенесен на 30 марта.