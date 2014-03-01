В ВР Крыма уверены, что "ситуация нормализовалась"

Ситуация в Крыму нормализовалась, новый совет министров провел заседание, сообщил в субботу журналистам спикер верховного совета Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«Ситуация стал более или менее нормальной, баррикады везде разобрали, правительство провело первое заседание, все силовики временно переподчинены, пока не утрясется вся ситуация, председателю правительства, для полной координации и вовлечения сил правопорядка к работе на общественную безопасность привлечены силы «Беркута», - сказал Константинов.

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По словам спикера, сейчас необходимо заниматься хозяйственными вопросами: зарплатами, пенсиями, стипендиями.

«Мы уже приступили к наработке необходимых документов, работаем сегодня, работаем завтра, перешли на круглосуточный режим работы», - сказал политик.