Ярош ведет переговоры по его назначению замглавы СБУ - журналист
19:26, 28 февраля 2014Политика
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Журналист Мустафа Найем утверждает, что лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош ведет переговоры о его назначении заместителем председателя СБУ.
Ярош ведет переговоры, о йог опризначення замглавы СБУ
"По последней информации, лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош отказался от поста заместителя секретаря СНБО и сейчас ведутся переговоры о его назначении заместителем председателя СБУ", - написал Мустафа Найем на своей странице соцсети Facebook.
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