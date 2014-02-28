Ярош ведет переговоры по его назначению замглавы СБУ - журналист

19:26, 28 февраля 2014
Политика
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Журналист Мустафа Найем утверждает, что лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош ведет переговоры о его назначении заместителем председателя СБУ. 

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"По последней информации, лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош отказался от поста заместителя секретаря СНБО и сейчас ведутся переговоры о его назначении заместителем председателя СБУ", - написал Мустафа Найем на своей странице соцсети Facebook.

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